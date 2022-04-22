الكرة الليبية تفتح باب المدرسة الفرنسية لـ«فرسان المتوسط»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أكد الفرنسي كورنتان مارتينز المدير الفني الجديد لمنتخب ليبيا الأول لكرة القدم أن المنتخب سيكون رمزاً لـ«الوحدة الوطنية» في بلد يعاني الانقسام السياسي منذ نحو 11عاماً، وأوضح: «أنا هنا منذ ثلاثة أيام، لا أشعر بعدم الأمان.

كما أني لا أنظر كثيراً إلى الشق السياسي، بل أهتم في الجانب الرياضي»، ونقلت وكالة «فرانس برس» عن لاعب وسط المنتخب الفرنسي السابق قوله: «سأستقر في طرابلس وأذهب لرؤية اللاعبين في مناطق طرابلس وبنغازي ضمن الدوري الليبي»، كاشفاً إقامة معسكر تدريبي للمنتخب بعد انتهاء الدوري المحلي، وأردف مارتينز، البالغ من العمر 52 عاماً، وسيساعده الموريتاني صال مصطفى: «سأكون مدرب كل ليبيا. أريد مجموعة متحدة، سواء كان ذلك على مستوى الجهاز الإداري، الفني أو اللاعبين، لمنح الشعب العاشق لكرة القدم المتعة والسعادة وجعله فخوراً»، حسب «فرانس برس».

أجندة مارتينز

ويهدف مارتينز (52 عاماً) إلى قيادة «فرسان المتوسط» إلى كأس أمم أفريقيا 2023 في ساحل العاج، بالاضافة إلى كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين في الجزائر التي تسحب قرعة تصفياتها في 28 من أبريل الجاري، ويتوقع أن تخوض تشكيلة مارتينز مبارياتها الأولى في يونيو، ودرب مارتينز سابقاً موريتانيا بين 2014 و2021 وقادها إلى أول نسختين في تاريخها من كاس أمم أفريقيا.

وكشف الاتحاد الليبي لكرة القدم برئاسة عبدالحكيم الشلماني، بشكل رسمي، التعاقد مع المدرب الفرنسي كورنتان مارتينز، لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم، ونشر الاتحاد الليبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نبأ التعاقد مع مارتينز، دون ذكر تفاصيل حول مدة أو قيمة العقد، وأوضح اتحاد الكرة في بيان نشره عبر حسابه، أن المدرب وصل إلى العاصمة طرابلس من أجل توقيع العقد مع الاتحاد الليبي لكرة القدم ومباشرة مهامه رسمياً لقيادة المنتخب الليبي، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، ويحل كورنتان مارتينز بطرابلس برفقة مدربه المساعد، الموريتاني صال مصطفى، الذى رافقه وعمل إلى جانبه طوال فترة توليه تدريب المنتخب الموريتاني.

الظهور في موريتانيا

وكان مارتينز تابع مباراتي المنتخب الوطني أمام النيجر وموريتانيا خلال مشاركته الأخيرة بدورة العاصمة الموريتانية، نواكشوط، الودية الدولية وعقد لقاءً ثنائياً مع رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، في العاصمة الموريتانية تمت خلاله مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة ببنود العقد. وسبق وأكد عضو مجلس إدارة المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم، نوري جموم، في تصريحات تلفزيونية، أن التعاقد الرسمي مع مارتينز سيكون في طرابلس من خلال إقامة مؤتمر صحفي للمدرب، وقال جموم: «اتفقنا على جميع بنود التعاقد مع المدرب؛ ومنها تعيين مدرب وطني مساعداً أول له، ومدرب موريتاني مساعداً ثانياً له مع حضور مدرب الحراس واللياقة البدنية رفقة المدرب».

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المريمي والأسود

كما قرر الاتحاد الليبي لكرة القدم، إعادة تنظيم الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بعد التعاقد مع الفرنسي كورنتان مارتينز مديراً فنياً لمنتخب ليبيا الأول لكرة القدم، وأعلن اتحاد الكرة تكليف المدرب الوطني عمر المريمي مهام المدرب المساعد وإسناد مهمة مدير إداري المنتخب إلى اللاعب الدولي السابق علي الأسود استعداداً للاستحقاقات المقبلة للمنتخب الوطني، ومن بينها تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، التي ستقام في ملاعب ساحل العاج، وستجرى قرعة تصفيات البطولة الثلاثاء المقبل.

بداية المهمة رسمياً

وسيباشر الجهاز الفني الجديد بقيادة الفرنسي كورنتان مارتينز مهامه فوراً، وستكون أبرز الاستحقاقات والالتزامات الدولية التي تنتظره قيادة «فرسان التوسط» خلال تصفيات بطولة أمم أفريقيا الـ«كان» التي ستقام نهائياتها بملاعب ساحل العاج العام 2023، التي ستنطلق تصفياتها بداية من مطلع شهر يونيو المقبل إلى جانب قيادة المنتخب الليبي خلال تصفيات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين التي ستقام نهائياها بالجزائر. وكان المدير الفني الفرنسي، مارتينز، تولى مهمة تدريب منتخب موريتانيا الأول منذ مطلع العام 2015 ونجح في قيادة منتخب «المرابطون» للتأهل إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية في مناسبتين متتاليتين خلال نسختي العامين 2019 و2021.

تصحيح المسار

وودع المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم ثلاثة محافل مهمة في 2021، ليغيب «فرسان المتوسط» عن مونديال العرب في قطر، الذي اختتم في 18 ديسمبر الماضي، وفاز باللقب المنتخب الجزائري، كما شمل الغياب عن بطولة الأمم الأفريقية في الكاميرون، وأخيراً المرحلة الختامية المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة «قطر 2022»، واحتل منتخب ليبيا المركز الثالث في مجموعته السادسة الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم، بعد أن حصد سبع نقاط بالتساوي مع الغابون صاحب الترتيب الثاني، بفارق الأهداف لصالح الأخير، بينما تصدر منتخب مصر المركز الأول برصيد 14 نقطة بفارق سبع نقاط أيضاً عن الغابون وليبيا، بينما جاءت أنغولا في المركز الرابع والأخير بالمجموعة برصيد خمس نقاط.