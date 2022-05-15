الشلماني: لن أستقيل وسأكشف أصحاب العراقيل لاتحاد الكرة قريبا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أكد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني أنه لا يستطيع الكشف حاليًا عن الأشخاص الذين يمارسون ضغوطات كبيرة على اتحاد الكرة.

وقال الشلماني: «هناك أشخاص يضعون العصي في العجلة، لمجرد حرصي على حماية نفسي وعدم رغبتي الدخول في مهاترات، لكن سيكون هناك وقت مناسب لكشف خفايا الأشخاص الذين يعرقلون الاتحاد الليبي».

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وأضاف الشلماني في تصريح تلفزيوني لقناة «المسار»: «أن رئيس الحكومة الحالية عبدالحميد دبيبة لم يقدم الدعم المالي والمعنوي المناسب لنا واكتفى معنا بلقاء قصير جدًا».

وأوضح «أرفض من يزايد عليَّ في الوسط الرياضي، أنا حكم دولي ولي تاريخ رياضي أكثر من بعض الذين قفزوا للمجال ويمارسون المزايدات».



واختتم الشلماني قائلًا «لن أستقيل من منصبي، رغم كل الضغوطات، ولن أستسلم بسهولة، لأني أقف على قدم المساواة مع جميع الأندية».