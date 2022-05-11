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«سداسي التتويج» بالدوري الليبي على ملاعب محايدة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 مايو 2022, 08:53 مساء
«سداسي التتويج» بالدوري الليبي على ملاعب محايدة
رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني. (الإنترنت)
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أكد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، أن هناك مشاورات بين الاتحاد والأندية المرشحة لخوض الدور السداسي للفوز ببطولة الدوري الممتاز، لاختيار مكان إقامة المنافسات.

وقال الشلماني، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية، إن هناك ضغوطات من بعض الأندية، بسبب مكان إقامة «سداسي التتويج»، موضحًا أن ضغوطًا واعتراضات من بعض الأندية المرشحة لاختيار مكان إقامة البطولة التي ستقام عقب التعرف على الفرق المرشحة.

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وأضاف: «إذا لم يتم الاتفاق على مكان إقامة البطولة السداسية فإنها ستقام في ليبيا على ملاعب محايدة، وسيتم توفير حكام أجانب وتقنية الفار».

الشلماني ينفي ما يتداول
وأكد الشلماني: «سداسي التتويج يقام على ملاعب محايدة، كما ينص نظام المسابقة واللوائح المنظمة، وأنه لا صحة لما يتردد ويتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحديد ملاعب».

وكان الشلماني أوضح في تصريحات صحفية، أن منافسات الدور السداسي ستقام حتى الآن بأحد الملاعب خارج ليبيا، وأنه فى حال تعذر ذلك فستكون هناك خطة بديلة بإقامتها بملاعب محايدة داخل ليبيا.

اجتماع مع ممثلي الفرق الست المتأهلة
وأكد أنه عقب انتهاء المرحلة الأولى من المسابقة ومنافسات المجموعة الثانية سيعقد اجتماع ولقاء بحضور ممثلي الفرق الست المتأهلة؛ للتباحث في كافة التفاصيل التي تخص إنجاح هذه المرحلة وحسم ملف الدور السداسي.

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