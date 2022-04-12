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اجتماع مرتقب لمجلس إدارة اتحاد الكرة

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان الثلاثاء 12 أبريل 2022, 09:07 مساء
اجتماع مرتقب لمجلس إدارة اتحاد الكرة
عبدالحكيم الشلماني. (الإنترنت)
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يعقد مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، برئاسة عبدالحكيم الشلماني، يوم غدًا الأربعاء، اجتماعًا بمقره بطرابلس.

وعلمت «الوسط» أن الاجتماع يناقش جملة من النقاط والمواضيع المهمة، من بينها ملف الدور السداسي ومرحلة التتويج بلقب بطولة الدوري الليبي لكرة القدم لهذا الموسم.

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كما يناقش الاجتماع تصفيات الصعود لدوري الدرجة الأولى للدور السباعي، إلى جانب ملف برنامج تحضيرات المنتخب الليبي لتصفيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام بملاعب ساحل العاج العام 2023.

ملف التعاقد مع المدير الفني للمنتخب
ويناقش خلال الاحتماع ملف التعاقد مع المدير الفني الفرنسي الجديد مارتينيز، الذي ينتظر أن يتولى قيادة «فرسان المتوسط» خلال المرحلة المقبلة من تصفيات الـ«كان» و الـ«شان»، الذي سيتم تقديمه إلى وسائل الإعلام عبر مؤتمر صحفي سيعقد في الرابع عشر من شهر أبريل الجاري بطرابلس.

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