اجتماع مرتقب لمجلس إدارة اتحاد الكرة

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

يعقد مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، برئاسة عبدالحكيم الشلماني، يوم غدًا الأربعاء، اجتماعًا بمقره بطرابلس.

وعلمت «الوسط» أن الاجتماع يناقش جملة من النقاط والمواضيع المهمة، من بينها ملف الدور السداسي ومرحلة التتويج بلقب بطولة الدوري الليبي لكرة القدم لهذا الموسم.

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كما يناقش الاجتماع تصفيات الصعود لدوري الدرجة الأولى للدور السباعي، إلى جانب ملف برنامج تحضيرات المنتخب الليبي لتصفيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام بملاعب ساحل العاج العام 2023.