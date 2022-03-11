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بالفيديو: الشلماني يكشف أسباب إقامة «سداسي الدوري».. والدول الأقرب للاستضافة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 مارس 2022, 06:45 مساء
بالفيديو: الشلماني يكشف أسباب إقامة «سداسي الدوري».. والدول الأقرب للاستضافة
رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني أثناء حلوله ضيفا على قناة الوسط. (الإنترنت)
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كشف رئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، السبب في اختيار إقامة الدوري السداسي المؤهل للتتويج بلقب الدوري الموسم الجاري (2021-2022)، خارج ليبيا، والدول الأقرب لاستضافته.

وقال الشلماني في تصريحات لقناة «الوسط»: «أنا من قدمت مقترح إقامة الدوري السداسي للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم خارج ليبيا، والأغلبية في مجلس الإدارة وافقت عليه، وجاء لأكثر من غرض».

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الهدف الأول
وأوضح «الشلماني»: «الهدف الأول هو رسالة للدولة لعدم وجود ملاعب ترفع من مستوى كرة القدم في ليبيا، حيث إن ملاعبنا تفتقد للبنية التحتية، كما أنها تصيب عددا كبيرا من اللاعبين، ونعمل على أن الرياضيين يلعبون على ملاعب جيدة خلال الدور السداسي».

الهدف الثاني
وتابع الشلماني: «الهدف الثاني هو تجمع الـ6 فرق، التي أغلبية لاعبيها من المنتخب الوطني الأول، ويجب إعطاؤهم فرصة للعب على ملاعب جيدة، كما أنها ستكون فرصة جيدة لاحتراف عدد من اللاعبين، نظرا لأنها ستكون محط أنظار الإعلام».

الهدف الثالث
وأشار الشلماني إلى أن «الهدف الثالث من إقامة الدوري السداسي خارج ليبيا، هو إدخال تقنية الفيديو (فار) في ملاعب ليبيا، خلال الفترة المقبلة، حيث سيدير الدور السداسي أطقم تحكيمية محلية وأجنبية».

الدول الأقرب للاستضافة
واختتم رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم: «الدول الأقرب حتى الآن لاستضافة الدور السداسي، هي قطر والمغرب، ولم نحسم القرار حتى الآن.. وأشكر الاتحاد المغربي لكرة القدم والاتحاد القطري على ترحيبهما لإقامة السداسي».

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