بالفيديو: الشلماني يكشف أسباب إقامة «سداسي الدوري».. والدول الأقرب للاستضافة

القاهرة - بوابة الوسط

كشف رئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، السبب في اختيار إقامة الدوري السداسي المؤهل للتتويج بلقب الدوري الموسم الجاري (2021-2022)، خارج ليبيا، والدول الأقرب لاستضافته.

وقال الشلماني في تصريحات لقناة «الوسط»: «أنا من قدمت مقترح إقامة الدوري السداسي للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم خارج ليبيا، والأغلبية في مجلس الإدارة وافقت عليه، وجاء لأكثر من غرض».

- الشلماني: الدوري السداسي خارج ليبيا والأقرب في مصر.. ملاعبنا متهالكة.. وإنذار أخير لـ«كليمنتي» قبل الإقالة

- مصادر لقناة «WTV»: فسخ عقد كيلمنتي مع المنتخب الليبي بالتراضي

- منتخب ليبيا يظهر قريبا في دورة ودية دولية.. وكليمنتي يستجيب لإنذار الشلماني

- الشلماني: الدوري السداسي خارج ليبيا والأقرب في مصر.. ملاعبنا متهالكة.. وإنذار أخير لـ«كليمنتي» قبل الإقالة

الهدف الأول

وأوضح «الشلماني»: «الهدف الأول هو رسالة للدولة لعدم وجود ملاعب ترفع من مستوى كرة القدم في ليبيا، حيث إن ملاعبنا تفتقد للبنية التحتية، كما أنها تصيب عددا كبيرا من اللاعبين، ونعمل على أن الرياضيين يلعبون على ملاعب جيدة خلال الدور السداسي».

الهدف الثاني

وتابع الشلماني: «الهدف الثاني هو تجمع الـ6 فرق، التي أغلبية لاعبيها من المنتخب الوطني الأول، ويجب إعطاؤهم فرصة للعب على ملاعب جيدة، كما أنها ستكون فرصة جيدة لاحتراف عدد من اللاعبين، نظرا لأنها ستكون محط أنظار الإعلام».

الهدف الثالث

وأشار الشلماني إلى أن «الهدف الثالث من إقامة الدوري السداسي خارج ليبيا، هو إدخال تقنية الفيديو (فار) في ملاعب ليبيا، خلال الفترة المقبلة، حيث سيدير الدور السداسي أطقم تحكيمية محلية وأجنبية».