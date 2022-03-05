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منتخب ليبيا يظهر قريبا في دورة ودية دولية.. وكليمنتي يستجيب لإنذار الشلماني

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 05 مارس 2022, 12:19 مساء
منتخب ليبيا يظهر قريبا في دورة ودية دولية.. وكليمنتي يستجيب لإنذار الشلماني
مباراة المنتخب الليبي الودية الأخيرة أمام الكويت. (أرشيفية : الإنترنت)
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يشارك المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم في بطولة دولية ودية من المتوقع أن يشارك فيها أربع منتخبات وهي ليبيا وموريتانيا وموزامبيق والنيجر خلال الفترة من 21 إلى 29 مارس الجاري بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

من جانبه، أبلغ الإسباني خافيير كليمنتي المدير الفني للمنتخب الليبي مسؤولي اتحاد الكرة عن وصوله إلى طرابلس الخميس المقبل استعدادًا للبطولة الودية.

وكان رئيس اتحاد كرة القدم الليبي عبدالحكيم الشلماني أنذر كليمنتي بضرورة وصوله إلى ليبيا لحضور التحضيرات ومناقشة الخطط الفنية لـ«فرسان المتوسط» خلال الفترة المقبلة وفي حال عدم الحضور سيضطر اتحاد كرة لفسخ التعاقد بشكل رسمي.

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