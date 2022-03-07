مصادر لقناة «WTV»: فسخ عقد كيلمنتي مع المنتخب الليبي بالتراضي

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت مصادر لقناة «WTV» أن الاتحاد الليبي لكرة القدم بقيادة عبد الحكيم الشلماني، قرر فسخ عقد الإسباني خافيير كليمنتي المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بالتراضي.

جاء ذلك قبل استئناف المنتخب نشاطه من جديد بخوضه عددًا من المباريات الودية الدولية خلال أيام الأجندة الدولية المقررة من قبل الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» خلال الفترة من 21 إلى 29 ماس الجاري؛ استعدادًا للاستحقاقات والالتزامات الدولية المقبلة.

وينتظر أن يخوض «فرسان المتوسط» مباراتين وديتين دولتين أمام كل من منتخبي موريتانيا وموزمبيق، وسبق وأنذر الشلماني كليمنتي، ووجه الدعوة له للحضور إلى طرابلس والجلوس معه لمناقشة مستقبله مع المنتخب الوطني ومدى استمراريته على رأس الجهاز الفني من عدمه، وسيتخذ مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم قراره بهذا الشأن.

وينتهي عقد الإسباني خافيير كليمنتي، مع المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم بنهاية العام الجاري، وتحديدًا بنهاية ديسمبر المقبل.

كليمنتي مع الشلماني في مؤتمر صحفي. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)