عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ملف «سداسي التتويج» بالدوري

القاهرة - بوابة الوسط

ما زال موضوع تنظيم إقامة الدور السداسي، للتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي الجاري (2021-2022)، حديث الساعة في الوسط الرياضي الليبي.

ويناقش برنامج «في التسعين»، المذاع على قناة «الوسط» (WTV)، ملف سداسي التتويج، ويكشف القرار الغائب حول مصيره وعديد الملفات الأخرى.

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وكان رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، أكد أن هناك مشاورات بين الاتحاد والأندية المرشحة لخوض الدور السداسي للفوز ببطولة الدوري الممتاز، لاختيار مكان إقامة المنافسات.