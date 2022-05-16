انتخاب عصمان القنين لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للسباحة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انتُخب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي للسباحة عصمان القنين، عضوا للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للسباحة (2022 - 2024) خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الذي أقيم بالدار البيضاء بالمملكة المغربية بحضور مندوبين من 21 دولة عربية.

وعقدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للسباحة، بفندق حياة ريجنسي بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، وافتتح الجلسة أمين عام الاتحاد زهير المفتي، مرحبا بالحضور وبالتأكيد على النصاب القانوني بحضور 21 اتحادا من أصل 23 اتحادا وطنيا.

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