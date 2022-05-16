انتخاب عصمان القنين لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للسباحة

انتُخب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي للسباحة عصمان القنين، عضوا للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للسباحة (2022 - 2024) خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الذي أقيم بالدار البيضاء بالمملكة المغربية بحضور مندوبين من 21 دولة عربية.
وعقدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للسباحة، بفندق حياة ريجنسي بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، وافتتح الجلسة أمين عام الاتحاد زهير المفتي، مرحبا بالحضور وبالتأكيد على النصاب القانوني بحضور 21 اتحادا من أصل 23 اتحادا وطنيا.
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مجلس جديد
واُنتخب مجلس إدارة جديد للاتحاد العربي للسباحة برئاسة العماني طه الكشري، ونوابه علي اخلف (الجزائر)، وحميد الغريب (الكويت)، وخالد الخليفي (اليمن)، وعضوية كل من عصمان القنين عضو (ليبيا)، وأمين عبدالوهاب (مصر)، وعلي الجابر (قطر)، وخالد كبيان (العراق)، وفواز زلوم (فلسطين )، والهادي بالحسن (تونس)، وعبدالله الوهيبي (الإمارات)، وسيتم الترشيح من قبل رئيس الاتحاد لمناصب الأمين العام وأمين الصندوق والعضو نسائي للمصادقة عليهم من مجلس إدارة الاتحاد.
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