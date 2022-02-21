القنين: نجهز لدورة تأهيلية لمدربي السباحة في مصراتة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد رئيس الاتحاد الليبي للسباحة، عصمان القنين، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، الإثنين، أنه جارٍ التجهيز لتنظيم دورة مدربي السباحة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد التونسي للسباحة وباستضافة نادي توباكتس للسباحة بمصراتة.

تستهدف الدورة 30 مدربا ومعلما لتأهيلهم استعدادا لمشاركتهم في دورات الاتحاد الدولي للسباحة التي ستقام في أبريل وأكتوبر المقبلين.

وأضاف القنين قائلا: «الدورة ستقام بمصراتة خلال فبراير الجاري ويحاضر فيها الخبير الدولي ومدير المركز الدولي للتحضيرات الأولمبية سامي عبدالقادر عاشور».

وعن برنامج الدورة قال القنين: «تتضمن الدورة عديد المحاضرات النظرية والعملية من بينها، التجربة التونسية في السباحة من مسبح التعليم إلى البطل الأولمبي».

وأكمل عن نشاط الدورة قائلا: «يشمل البرنامج أيضا التعلم والأداء الحركي، والوصف الفني لأنواع السباحة، إضافة إلى حصة تطبيقية للتعلم والأداء الحركي، بجانب اللائحة العامة لتنظيم بطولة رياضية، وتقييم فعاليات الدورة».

عصمان القنين. (فيسبوك)

منافسات السباحة في ليبيا. (فيسبوك)