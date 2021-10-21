إعادة انتخاب عصمان القنين رئيسا للاتحاد الليبي للسباحة

انتخاب عصمان القنين رئيسا للاتحاد الليبي للسباحة بحضور 39 عضوًا. (الإنترنت)

اُنتخب في مدينة مصراتة اليوم، عصمان القنين، رئيسا للاتحاد الليبي للسباحة، للولاية الثالثة على التوالي، بحضور 39 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام الليبي للسباحة.

وأشرف على انتخاب عصمان القنين، مراقب من الاتحاد الدولي للسباحة محمد عبد الحكيم أبو غال، حيث ضمت القائمة الوحيدة كلا من القنين رئيسا، ونوري حسن الخبولي نائبا أولا، ومالك مختار السوسي نائبا ثانيًا، وعضوية كل من يوسف عمران ونبيلة الهادي التاجوري ورافع علي احميدة وأنيس جمعة الشاعري وعوض عبد الله حمودة.

وقد تحصلت القائمة الوحيدة برئاسة عصمان القنين على 37 صوتا من أصل 39 ناديا، حيث تم إلغاء صوتين عند عملية فرز الأصوات.