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الاتحاد الليبي للفروسية يختار فرسانه للبطولة الدولية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 27 أبريل 2022, 07:30 مساء
الاتحاد الليبي للفروسية يختار فرسانه للبطولة الدولية
بطولة السلام للفروسية. (خاص - بوابة الوسط)
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اختار الاتحاد الليبي للفروسية، 25 فارسًا خلال التصفية التي أُقيمت بطرابلس وبنغازي؛ وذلك للمشاركة في البطولة الدولية بتونس في 12 من مايو المقبل.

وتأتي مشاركة المنتخب الليبي للفروسية حرصًا من الاتحاد الليبي للفروسية على تواجد الفرسان الليبيين في البطولات العالمية، خاصة بعد تشريف الفروسية الليبية للرياضة الليبية في تونس والجزائر.

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وحققت الفروسية الليبية القلائد الذهبية والفضية والنحاسية، كما حققت فضية الأمم الأفريقية بالجزائر، وهو تتويج مستحق بفضل رعاية الاتحاد الليبي وحرصه على نجاح الفروسية الليبية.

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