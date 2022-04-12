اتحاد الفروسية يعتمد الاتحاد الفرعي ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اعتمد الاتحاد العام للفروسية قراره رقم 2 عن الاتحاد الفرعي بالمنطقة الشرقية ببنغازي واعتباره أحد الاتحادات الفرعية للاتحاد المعتمدة والتابع للاتحاد العام للفروسية.

ونصت المادة الأولى من القرار على اعتماد فهد يوسف البيلاح رئيسا للاتحاد الفرعي للفروسية، وعضوية كل من أشرف رمضان عويدات، ويونس حسن امبارك، وصلاح عوض الدرسي، وفرج فريد الشيخي.

وجاء في المادة الثانية من القرار أنه تقرر: «إشراف الاتحاد الفرعي بنغازي على إقامة المباريات والسباقات وتوفير المستلزمات الخاصة بهذا النشاط وتذليل الصعاب أمام الأندية في إقامة المباريات والبطولات».