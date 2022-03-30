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بث مباشر .. «في التسعين»: كواليس فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس قبل الجولة الأخيرة بالكونفدرالية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 مارس 2022, 11:21 مساء
بث مباشر .. «في التسعين»: كواليس فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس قبل الجولة الأخيرة بالكونفدرالية
برنامج «في التسعين» لقناة الوسط (WTV). (قناة الوسط)
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يسلط برنامج «في التسعين» المذاع على قناة الوسط (WTV) الضوء على كواليس استعدادات فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس للجولة الأخيرة في دور المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية»، ويفتح ملف التحكيم ومشاكل الصافرة الليبية في دورينا.

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نقطة وحيدة لضمان التأهل الأفريقي بـ«الكونفدرالية»
ويلتقي فريق «الاتحاد» مع متصدر المجموعة «أورلاندو بيراتس» في الجولة الأخيرة، وهو في حاجة إلى نقطة واحدة لضمان تأهله إلى دور الثمانية، بعد خسارة فريق «شبيبة الساورة» الجزائري في مباراته الإثنين الماضي بنتيجة هدفين دون رد، بينما يلتقي «شبيبة السارورة» مع «رويال».

ترتيب المجموعة الثانية أصبح «أورلاندو» 12 نقطة، و«الاتحاد» 10 نقاط، و«شبيبة الساورة» 7 نقاط، و«رويال» دون نقاط.

الأهلي طرابلس في مهمة تأمين صدارة «الكونفدرالية»
ويلتقي فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي طرابلس مع فريق الصفاقسي التونسي في مدينة صفاقس التونسية، ويقام اللقاء مساء الأحد المقبل بملعب الطيب المهيري.

فريق الأهلي طرابلس يتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة وهو في حاجة لنقطة واحده لتصدر المجموعة، بينما فريق الصفاقسي خرج من حسابات المجموعة برصيد 4 نقاط.

ترتيب المجموعة الأهلي طرابلس 12 نقطة وبيراميدز 10 نقاط والصفاقسي التونسي 4 نقاط وزاناكو 3 نقاط.

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