«الاتحاد» يترقب نقطة وحيدة لضمان التأهل الأفريقي بـ«الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

في مباراة شهدت تسجيل خمسة أهداف، حقق فريق «الاتحاد» الليبي لكرة القدم فوزًا صعبًا في مباراة حبست فيها الأنفاس للدقائق الأخيرة على فريق «رويال ليوباردس» بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دوري المجموعات بكأس «الكونفدرالية».

يأتي هذا خلال المباراة التي أُقيمت، أمس الأحد، بملعب شهداء بنينا ببنغازي، سجل أهداف «الاتحاد» سند الورفلي (ثنائية) وأنس المصراتي هدفًا.

فريق «الاتحاد» الليبي في حاجة إلى نقطة واحدة تضمن تأهله إلى دور الثمانية، حيث سيلتقي في الجولة الأخيرة مع متصدر المجموعة «أورلاندو بيراتس» بعد خسارة فريق «شبيبة الساورة» الجزائري في مباراته أمس بنتيجة هدفين دون رد.

ترتيب المجموعة الثانية أصبح «أورلاندو» 12 نقطة، و«الاتحاد» 10 نقاط، و«شبيبة الساورة» 7 نقاط، و«رويال» دون نقاط.

ويلتقي في الجولة الأخيرة «الاتحاد» مع «أورلاندو»، ويلتقي «شبيبة السارورة» مع «رويال».