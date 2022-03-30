الأهلي طرابلس يتوجه إلى تونس في مهمة تأمين صدارة «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تغادر بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي طرابلس غدًا الخميس متوجهة إلى مدينة صفاقس التونسية؛ وذلك لملاقاة فريق الصفاقسي التونسي في آخر جولات دور المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية»، ويقام اللقاء مساء الأحد بملعب الطيب المهيري.

فريق الأهلي طرابلس يتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة وهو في حاجة لنقطة واحده لتصدر المجموعة، بينما فريق الصفاقسي خرج من حسابات المجموعة برصيد 4 نقاط.

ترتيب المجموعة الأهلي طرابلس 12 نقطة وبيراميدز 10 نقاط والصفاقسي التونسي 4 نقاط وزاناكو 3 نقاط.