كرة اليد.. عودة الجماهير الليبية إلى الملاعب الرياضية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أرسل المدير التنفيذي بالاتحاد الليبي لكرة اليد، عزيز المقطوف، خطابًا إلى رؤساء مجالس الأندية، المشارِكة في دوري المحترفين وبطولة الكأس، من أجل عودة الجماهير الرياضية إلى الملاعب.

وأشار المقطوف، في الخطاب، إلى قرار رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد، بشأن السماح بحضور الجماهير بصورة تدريجية، ولعدد محدود اعتبارًا من الأسبوع الرابع من مرحلة الإياب.

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حضور 50 مشجعًا

وأخطر المدير التنفيذي، الأندية في خطابه، بأن الاتحاد استقر على حضور 50 مشجعًا لكل فريق في المباريات المقبلة بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة.

يشار إلى أن وزارة الرياضة الليبية، قررت إقامة المباربات في جميع المسابقات، دون حضور الجمهور للحد من انتشار «كوفيد 19».