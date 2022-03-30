Atwasat

كرة اليد.. عودة الجماهير الليبية إلى الملاعب الرياضية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 30 مارس 2022, 08:51 مساء
كرة اليد.. عودة الجماهير الليبية إلى الملاعب الرياضية
فريق الهلال في منافسات الدوري الليبي لكرة اليد. (صفحة نادي الهلال عبر فيسبوك)
alwasat radio

أرسل المدير التنفيذي بالاتحاد الليبي لكرة اليد، عزيز المقطوف، خطابًا إلى رؤساء مجالس الأندية، المشارِكة في دوري المحترفين وبطولة الكأس، من أجل عودة الجماهير الرياضية إلى الملاعب.

وأشار المقطوف، في الخطاب، إلى قرار رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد، بشأن السماح بحضور الجماهير بصورة تدريجية، ولعدد محدود اعتبارًا من الأسبوع الرابع من مرحلة الإياب.

- فوز الشرطة والاتحاد والأهلي طرابلس في الدوري الليبي لكرة اليد
- 4 مباريات في الدوري الليبي لكرة اليد.. الأحد
- 232 هدفا في الدوري الليبي لكرة اليد

حضور 50 مشجعًا
وأخطر المدير التنفيذي، الأندية في خطابه، بأن الاتحاد استقر على حضور 50 مشجعًا لكل فريق في المباريات المقبلة بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة.

يشار إلى أن وزارة الرياضة الليبية، قررت إقامة المباربات في جميع المسابقات، دون حضور الجمهور للحد من انتشار «كوفيد 19».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأسواق تستعد لواحدة من أجمل السيارات الشبابية (فيديو)

الأسواق تستعد لواحدة من أجمل السيارات الشبابية (فيديو)
حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان

حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان
أول رد فعل من زوجة ويل سميث

أول رد فعل من زوجة ويل سميث
دبي أول مدينة بالشرق الأوسط تنضم إلى دليل «ميشلان»

دبي أول مدينة بالشرق الأوسط تنضم إلى دليل «ميشلان»
بعيدا عن الحرب.. طلب من ترامب لبوتين بخصوص بايدن

بعيدا عن الحرب.. طلب من ترامب لبوتين بخصوص بايدن
كيف تخطط ألمانيا لإعادة بناء جيشها؟

كيف تخطط ألمانيا لإعادة بناء جيشها؟
ضبط «الشنابو» المتهم الأساسي في قضية الدواجن الفاسدة بصبراتة

ضبط «الشنابو» المتهم الأساسي في قضية الدواجن الفاسدة بصبراتة
«فيفا» يبحث بدائل خطة إقامة كأس العالم كل عامين

«فيفا» يبحث بدائل خطة إقامة كأس العالم كل عامين
الاحتلال الإسرائيلي يستدعي طفلا فلسطينيا للتحقيق بسبب «شكوى مستوطنين»

الاحتلال الإسرائيلي يستدعي طفلا فلسطينيا للتحقيق بسبب «شكوى مستوطنين»
برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني

برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني
اقتصاد بلس (حلقة 26)

اقتصاد بلس (حلقة 26)
«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة

«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة
قانون أوروبي جديد لتحجيم هيمنة الشركات الرقمية العملاقة

قانون أوروبي جديد لتحجيم هيمنة الشركات الرقمية العملاقة
لغز العدد ثلاثة

لغز العدد ثلاثة
نورلاند يكشف تفاصيل المقترح الأميركي بشأن إدارة عائدات النفط الليبي

نورلاند يكشف تفاصيل المقترح الأميركي بشأن إدارة عائدات النفط الليبي
ورقة بحثية: روسيا تكثف تواجدها في ليبيا وأفريقيا للتغلب على العقوبات الغربية

ورقة بحثية: روسيا تكثف تواجدها في ليبيا وأفريقيا للتغلب على العقوبات الغربية
شاهد زعيم كوريا الشمالية وهو يعطي أمر إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات (فيديو وصور)

شاهد زعيم كوريا الشمالية وهو يعطي أمر إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات (فيديو ...
محمد امبارك لـ«قناة الوسط»: إنهاء المرحلة الانتقالية بالعودة للشعب عبر انتخابات أو «مؤتمر تأسيسي»

محمد امبارك لـ«قناة الوسط»: إنهاء المرحلة الانتقالية بالعودة للشعب عبر انتخابات ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«بوابة الوسط» تستعرض توقيت مباريات دور الـ32 في كأس ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض توقيت مباريات دور الـ32 في كأس ليبيا
بالصور: مواهب واعدة في بطولة تنس الطاولة بمصراتة
بالصور: مواهب واعدة في بطولة تنس الطاولة بمصراتة
فوز الاتحاد والأهلي طرابلس في كأس السلة
فوز الاتحاد والأهلي طرابلس في كأس السلة
بعثة الاتحاد تغادر إلى جنوب أفريقيا.. الخميس
بعثة الاتحاد تغادر إلى جنوب أفريقيا.. الخميس
الشريف لمجلس اتحاد الكرة الليبي: قدموا استقالتكم فورا وكفى عبثا
الشريف لمجلس اتحاد الكرة الليبي: قدموا استقالتكم فورا وكفى عبثا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: منتخب ليبيا يتخطى النيجر (2-1) في دورة موريتانيا الودية الدولية
بالفيديو: منتخب ليبيا يتخطى النيجر (2-1) في دورة موريتانيا ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 2 الأخضر» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 2 الأخضر» في الدوري ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 0 الشط» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 0 الشط» في الدوري ......
«الأهلي طرابلس» يعتلي قمة مجموعته في «الكونفدرالية» بالفوز على بيراميدز (فيديو)
«الأهلي طرابلس» يعتلي قمة مجموعته في «الكونفدرالية» بالفوز ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 1 دارنس» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 1 دارنس» في ......
المزيد
كرة اليد.. عودة الجماهير الليبية إلى الملاعب الرياضية
كرة اليد.. عودة الجماهير الليبية إلى الملاعب الرياضية...
«المسابقات» تحدد موعد المباراة المؤجلة بين «الاتحاد» و«أبو سليم»
«المسابقات» تحدد موعد المباراة المؤجلة بين «الاتحاد» و«أبو ......
الأهلي طرابلس يتوجه إلى تونس في مهمة تأمين صدارة «الكونفدرالية»
الأهلي طرابلس يتوجه إلى تونس في مهمة تأمين صدارة ......
الشريف لمجلس اتحاد الكرة الليبي: قدموا استقالتكم فورا وكفى عبثا
الشريف لمجلس اتحاد الكرة الليبي: قدموا استقالتكم فورا وكفى ......
بعثة الاتحاد تغادر إلى جنوب أفريقيا.. الخميس
بعثة الاتحاد تغادر إلى جنوب أفريقيا.. الخميس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط