فوز الشرطة والاتحاد والأهلي طرابلس في الدوري الليبي لكرة اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس الجمعة، ثلاث مباريات في الدوري الليبي لكرة اليد، أسفرت عن فوز الشرطة على النجمة (27-22)، أدار المباراة الحكمان حسن مسعود وعبدالباسط غيث.

وفاز الأهلي طرابلس على بنغازي الجديدة (28-22)، أدار المباراة الحكمان الصيد حبلوص وإسماعيل حبلوص.

وفاز الاتحاد على الأهلي بنغازي (35-24)، أدار المباراة الحكمان علاء المزوغي ومروان الغول.

وتأجلت مباراة النصر والهلال إلى مساء اليوم السبت، وغدًا الأحد ستقام أربع مباريات في إياب الدوري الليبي لكرة اليد بصالة زوارة، يستضيف الجزيرة فريق النجمة، وبالقاعة الكبرى بطرابلس ستقام ثلاث مباريات، الأولى ستجمع الأهلى طرابلس والأهلي بنغازي، ويعقبها مباراة الاتحاد وبنغازي الجديدة، وفي ثالث المباريات الشرطة يلتقي المروج.