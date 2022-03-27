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4 مباريات في الدوري الليبي لكرة اليد.. الأحد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 27 مارس 2022, 02:34 مساء
4 مباريات في الدوري الليبي لكرة اليد.. الأحد
مباراة لفريق الجزيرة لكرة اليد. (صفحة نادي الجزيرة عبر فيسبوك)
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يتجدد الموعد، اليوم الأحد، مع أربع مباريات في إياب الدوري الليبي لكرة اليد بصالة زوارة، حيث يستقبل «الجزيرة» فريق «النجمة»، وبالقاعة الكبرى بطرابلس ستقام ثلاث مباريات، الأولى ستجمع «الأهلى طرابلس» و«الأهلي بنغازي»، وتعقبها مباراة «الاتحاد» و«بنغازي الجديدة»، وفي ثالث المباريات «الشرطة» يلتقي «المروج».

وفاز «الشرطة» و«الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» في الدور الليبي لكرة اليد، حيث جاءت آخر النتائج لتشهد، فوز «الهلال» على «النصر» (30-22)، أما «الشرطة» فتجاوز «النجمة» (27-22)، و«الأهلي طرابلس» على حساب «بنغازي الجديدة» (28-22)، و«الاتحاد» على «الأهلي بنغازي» (35-24).

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