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انطلاق كأس السلة الليبية بقاعة قرطبة في طرابلس وقرعة بنغازي.. الأربعاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 16 مارس 2022, 01:00 مساء
انطلاق كأس السلة الليبية بقاعة قرطبة في طرابلس وقرعة بنغازي.. الأربعاء
مباراة لفريق السلة بنادي الجزيرة. (صفحة نادي الجزيرة عبر فيسبوك)
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تنطلق بقاعة قرطبة بطرابلس، اليوم الأربعاء، بطولة كأس ليبيا لكرة السلة لموسم2021-2022 بالمنطقة الغربية بمشاركة سبعة فرق وزعت إلى مجموعتين.

المجموعة الأولى
الاتحاد والأولمبي والشباب واليرموك.

المجموعة الثانية
الأهلي طرابلس والمدينة والجزيرة.

الانطلاقة اليوم الأربعاء بمباراتين، الاتحاد يلتقي الشباب، والأولمبي يتبارى مع اليرموك.

وفي بقية المباريات غدا الخميس 17 مارس، ستقام مباراتان أيضا، الأولى طرابلس يلتقي المدينة، ويعقبها لقاء الاتحاد واليرموك.

والسبت 19 مارس ستقام مباراتان أيضا، المباراة الأولى ستجمع الأولمبي مع الشباب، ويعقبها لقاء الاتحاد مع اليرموك.

الأحد 20 مارس، ستقام مباراة واحدة ستجمع المدينة والجزيرة.

الثلاثاء 22 مارس، ستقام مباراتان، المباراة الأولى ستجمع الاتحاد والأولمبي، ويعقبها لقاء الشباب واليرموك.

والأربعاء 23 مارس، ستختتم المرحلة الأولى بمباراة الأهلي طرابلس والجزيرة.

قرعة بنغازي
واليوم الأربعاء، ستقام ببنغازي قرعة مماثلة لمسابقة الكأس لفرق المنطقة الشرقية، والتي ستقسم إلى مجموعتين أيضا، وفي المرحلة الثانية للمسابقة أول المجموعة التي بها أربعة فرق يتأهل مباشرة للمرحلة الثانية، وأول الثانية يلتقي رابع الأولى، وثاني الأولى مع ثالث الثانية، وثاني الثانية مع ثالث الأولى.

المرحلة الثالثة
الفائزون من المرحلة الثانية بجانب المتأهل مباشرة يقام بينهم نصف دوري ويتأهل صاحبا الترتيب الأول والثاني من المنطقتين الشرقية والغربية.

المرحلة النهائية ستقام بمدينة بنغازي، عقب نهاية الدوري، وبنظام التجمع، أول الغربية مع ثاني الشرقية والعكس، والفائزان يلتقيان لتحديد بطل الكأس.

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