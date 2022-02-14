لبنان × الصومال.. الجزائر × تونس في السلة العربية وحضور مميز للساروي بعد وداع ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس الأحد، بصالة نادي النصر في دولة الإمارات ثلاث مباريات في الدور ربع نهائي لبطولة المنتخبات العربية لكرة السلة أسفرت على النتائج التالية:

فاز منتخب الصومال على منتخب ليبيا في كبرى مفاجآت البطولة (92-88)، وفاز منتخب لبنان على الأردن (64-52)، وفاز منتخب الجزائر على الإمارات بنتيجة (73-66).

مباريات نصف النهائي

اليوم راحة لجميع المنتخبات، على أن تقام غدا الثلاثاء مباراتا الدور نصف نهائي للبطولة، ويلتقي منتخب لبنان مع منتخب الصومال، ومنتخب الجزائر يتبارى مع تونس، والفائزان من المباراتين يلتقيان الأربعاء لتحديد بطل العرب لكرة السلة في نسختها الـ24 والخاسران يلتقيان لتحديد الترتيب الثالث.

وفي سياق متصل يواصل الحكم الليبي هيثم الساروي تألقه في البطولة حيث أدار أمس الأحد مباراة الأردن ولبنان.

طاقم التحكيم الليبي بقيادة هيثم الساروي. (فيسبوك)

مباراة المنتخب الليبي لكرة السلة أمام الأردن. (فيسبوك)