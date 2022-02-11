السلة الليبية تحقق الفوز على المنتخب الإماراتي في البطولة العربية

حقق المنتخب الوطني لكرة السلة فوزًا مهما على المنتخب الإماراتي بنتيجة 93 مقابل 74، في ثان مباريات «فرسان المتوسط» بالبطولة العربية لكرة السلة المقامة حاليا في دبي بمشاركة 8 منتخبات عربية.
وكان المنتخب الوطني لكرة السلة، فقد مباراته الأولى مع المنتخب التونسي بفارق سلة واحدة بنتيجة (64-63)، في افتتاح مبارياته في النسخة الـ24 من البطولة العربية لكرة السلة.
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يذكر أن «فرسان المتوسط» وضعتهم قرعة البطولة العربية في المجموعة الأولى رفقة منتخب تونس، وصاحب الأرض منتخب الإمارات، بالإضافة إلى المنتخب الأردني.
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