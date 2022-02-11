السلة الليبية تحقق الفوز على المنتخب الإماراتي في البطولة العربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق المنتخب الوطني لكرة السلة فوزًا مهما على المنتخب الإماراتي بنتيجة 93 مقابل 74، في ثان مباريات «فرسان المتوسط» بالبطولة العربية لكرة السلة المقامة حاليا في دبي بمشاركة 8 منتخبات عربية.

وكان المنتخب الوطني لكرة السلة، فقد مباراته الأولى مع المنتخب التونسي بفارق سلة واحدة بنتيجة (64-63)، في افتتاح مبارياته في النسخة الـ24 من البطولة العربية لكرة السلة.

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يذكر أن «فرسان المتوسط» وضعتهم قرعة البطولة العربية في المجموعة الأولى رفقة منتخب تونس، وصاحب الأرض منتخب الإمارات، بالإضافة إلى المنتخب الأردني.