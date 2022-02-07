تعديل في جدول مباريات عربية السلة بمشاركة ليبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

عدلت، أمس الأحد، اللجنة المنظمة لبطولة المنتخبات العربية لكرة السله جدول المباريات، بعد تأكد مشاركة 8 منتخبات فقط وغياب المنتخب السوري.

ووزعت الفرق المشاركة على مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى منتخبات: ليبيا وتونس والأردن الإمارات، فيما جاءت المجموعة الثانية من منتخبات لبنان والجزائر والمغرب والصومال.

مباريات المرحلة الأولى

مباراة الافتتاح غدا الثلاثاء 8 فبراير ستجمع لبنان مع الصومال، ويعقبها مباراة الأردن مع الإمارات.

الأربعاء 9 فبراير: ليبيا تواجه تونس، والمغرب تلتقي الجزائر.

الخميس 10 فبراير: تونس تلتقي الأردن، وليبيا تتبارى مع الإمارات.

الجمعة 11 فبراير: الجزائر تواجه لبنان، والمغرب مع الصومال.

السبت 12 فبراير: ليبيا تلتقي الأردن، والجزائر ضد الصومال، ولبنان مع المغرب، والإمارات تلتقي تونس.

الأحد 13 فبراير: راحة لجميع الفرق.

الإثنين 14 فبراير تقام أربع مباريات على النحو التالي: أول المجموعة الأولى يلتقي رابع المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الأولى ضد ثالث المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الثانية يلتقي ثالث المجموعة الأولى، وأول المجموعة الثانية يواجه رابع المجموعة الأولى.