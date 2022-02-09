ليبيا تلتقي تونس في عربية السلة بعد فوز الإمارات والجزائر في الافتتاح (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بطولة نادي النصر الإماراتي بمدينة دبي فعاليات بطولة المنتخبات العربية لكرة السلة في نسختها الـ24، بمشاركة سبعة منتخبات وُزعت على مجموعتين.

ضمت المجموعة الأولى منتخبات ليبيا وتونس والأردن والإمارات، وتشكلت المجموعة الثانية من لبنان والجزائر والصومال.

واليوم الأربعاء سيكون الموعد مع مباراتين، الأولى تجمع منتخبي لبنان والصومال ويعقبها مباراة الجارين ليبيا وتونس.

وفي اليوم الافتتاحي للبطولة جرت، أمس الثلاثاء مباراتان، المباراة الأولى جمعت الأردن والإمارات المستضيف، ربعها الأول انتهى لصالح الإمارات بفارق نصف سلة (27-26)، وفي الربع الثاني سجل منتخب الإمارات 20 نقطة والأردن 15 ليتقدم الإمارات (47-41)، والربع الثالث كان متعادلا، وأضاف كل فريق 20 نقطة (67-61) وحافظ الإمارات على تقدمه، وأنهى المباراة لصالحه بفارق سلتين (85-81).

وجمعت المباراة الثانية الجزائر والصومال، كانت الأفضلية فيها لمنتخب الجزائر الذي فرض سيطرته على مجريات المباراة، وأنهى أرباع المباراة لصالحه الربع الأول (28-16)، والربع الثاني (21-18) والربع الثالث (31-15) والربع الرابع (32-18) لتنتهي المباراة بفوز الجزائر (112-67).

مباراة الجزائر والصومال. (إنترنت)

مباراة الجزائر والصومال. (إنترنت)

مباراة الإمارات والأردن. (إنترنت)