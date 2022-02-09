المنتخب الوطني يفقد أولى مبارياته في «عربية السلة»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تعرض المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، إلى خسارة أمام نظيره التونسي، بنتيجة 64-63، في افتتاح مبارياته في النسخة الـ24 من البطولة العربية لكرة السلة.

وتقام مباريات النسخة الـ24 من البطولة العربية لكرة السلة، في صالة «راشد بن حمدان» بنادي «النصر» في دبي بمشاركة ثمانية منتخبات.

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يذكر أن «فرسان المتوسط» وضعتهم قرعة البطولة العربية في المجموعة الأولى رفقة منتخب تونس، وصاحب الأرض منتخب الإمارات، بالإضافة إلى المنتخب الأردني.