Atwasat

«المسابقات» تكشف موعد منافسات إياب الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 27 يناير 2022, 06:20 مساء
«المسابقات» تكشف موعد منافسات إياب الدوري الممتاز
رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عادل الأوجلي. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عادل الأوجلي، أن موعد انطلاق دوري الإياب لفرق الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، سيكون في العاشرة من شهر فبراير المقبل.

وقال «الأوجلي» في تصريح إلى برنامج «بانو راما سبورت» إنه سيراعي مشاركة فريقي الأهلي طرابلس والاتحاد في دوري المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية).

- الملاعب.. «كابوس» يهدد استقرار الدوري «47»
- 180 هدفا في ذهاب الدوري الليبي الممتاز.. و«بوابة الوسط» تستعرض الأرقام
- الاتحاد «بطل الشتاء».. تعرف على نتائج مباريات الجمعة في الدوري الممتاز

وأضاف أنه سيجري خلال الأيام المقبلة إصدار جدول مسابقة الكأس واللوائح المنظمة له.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد للإمارات؟

بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد ...
كاركاتير حليم - «صبر» المواطن!

كاركاتير حليم - «صبر» المواطن!
بيدق وكومبارس!

بيدق وكومبارس!
تلك النظرة

تلك النظرة
تونس تمدد حظر التجول الليلي مع عودة انتشار «كورونا»

تونس تمدد حظر التجول الليلي مع عودة انتشار «كورونا»
جندي أوكراني يقتل 5 من رفاقه ويصيب مثلهم

جندي أوكراني يقتل 5 من رفاقه ويصيب مثلهم
الحكم على نائب أردني سابق بالسجن 12 عاما بعد إدانته بتهديد حياة الملك

الحكم على نائب أردني سابق بالسجن 12 عاما بعد إدانته بتهديد حياة الملك
«حظر الأسلحة الكيميائية» تؤكد استخدام داعش الـ«خردل» في قصف بسورية في 2015

«حظر الأسلحة الكيميائية» تؤكد استخدام داعش الـ«خردل» في قصف بسورية في 2015
منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائي «الأمم أفريقية»

منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائي «الأمم أفريقية»
التجربة البرلمانية في ليبيا (1908-1969(20)

التجربة البرلمانية في ليبيا (1908-1969(20)
«السياسة» تعبث بخطط الحكومة.. 3 مخاطر تهدد أهداف إنتاج النفط في ليبيا خلال 2022

«السياسة» تعبث بخطط الحكومة.. 3 مخاطر تهدد أهداف إنتاج النفط في ليبيا خلال 2022
«النواب» يعزل «الدولة» وينفرد بشروط اختيار الحكومة الجديدة

«النواب» يعزل «الدولة» وينفرد بشروط اختيار الحكومة الجديدة
ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا أخرى

ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا ...
كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا

كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين

مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
«اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار

«اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار
جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة
«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا

«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
16 لاعبا في بطولة ليبيا للتنس
16 لاعبا في بطولة ليبيا للتنس
تعرف على نتيجة مباراة نصف نهائي الدوري التنشيطي لكرة القدم
تعرف على نتيجة مباراة نصف نهائي الدوري التنشيطي لكرة القدم
المنتخب الوطني يطير إلى الكويت
المنتخب الوطني يطير إلى الكويت
معتصم الصويعي ناطقا رسميا للاتحاد الليبي لكرة اليد
معتصم الصويعي ناطقا رسميا للاتحاد الليبي لكرة اليد
تعرف على نتائج مباريات افتتاح سداسي الكرة الطائرة
تعرف على نتائج مباريات افتتاح سداسي الكرة الطائرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي
انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي...
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يفوز بثلاثية بعد «ريمونتادا» أمام الخمس
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يفوز بثلاثية بعد «ريمونتادا»......
الكويت تضع كليمنتي في اختبار صعب أمام منتخب ليبيا
الكويت تضع كليمنتي في اختبار صعب أمام منتخب ليبيا...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في ......
وفاة لاعب الأهلي طرابلس الدولي السابق هشام أبوالخيرات
وفاة لاعب الأهلي طرابلس الدولي السابق هشام أبوالخيرات...
المزيد
«المخابرة» في الدور النهائي للدوري التنشيطي لكرة القدم
«المخابرة» في الدور النهائي للدوري التنشيطي لكرة القدم...
«المسابقات» تكشف موعد منافسات إياب الدوري الممتاز
«المسابقات» تكشف موعد منافسات إياب الدوري الممتاز...
نتائج ربع نهائي بطولة ليبيا للتنس
نتائج ربع نهائي بطولة ليبيا للتنس...
تعرف على نتائج مباريات افتتاح سداسي الكرة الطائرة
تعرف على نتائج مباريات افتتاح سداسي الكرة الطائرة...
معتصم الصويعي ناطقا رسميا للاتحاد الليبي لكرة اليد
معتصم الصويعي ناطقا رسميا للاتحاد الليبي لكرة اليد...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط