«المسابقات» تكشف موعد منافسات إياب الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعلن رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عادل الأوجلي، أن موعد انطلاق دوري الإياب لفرق الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، سيكون في العاشرة من شهر فبراير المقبل.

وقال «الأوجلي» في تصريح إلى برنامج «بانو راما سبورت» إنه سيراعي مشاركة فريقي الأهلي طرابلس والاتحاد في دوري المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية).

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وأضاف أنه سيجري خلال الأيام المقبلة إصدار جدول مسابقة الكأس واللوائح المنظمة له.