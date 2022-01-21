الاتحاد «بطل الشتاء».. تعرف على نتائج مباريات الجمعة في الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أُقيمت، مساء الجمعة، ثلاث مباريات جرت على ملاعب أبوسليم والجميل ومصراتة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من مرحلة الذهاب بالدوري الليبي الممتاز هذا الموسم (2021-2022).

وكانت نتائج هذه المباريات على النحو التالي:

في ملعب أبوسليم حسم التعادل السلبي المبارة بين الاتحاد وضيفه السويحلي، رغم الفرص التي كانت متاحة لكلا الفريقين، ليضيف لكل فريق نقطة في رصيده، حيث أصبح فريق الاتحاد 19 نقطة متصدر مرحلة الذهاب ليتوج بلقب بطل الشتاء، والسويحلي 15 نقطة في الترتيب الثالث في سلم ترتيب المجموعة الثانية.

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المدينة × المحلة

في ملعب مستقبل الجميل، تفوق فريق المدينة على المحلة بنتيجة هدفين نظيفين، جاءت أهداف المدينة من علامة الجزاء تقدم لها المحترف البرزايلي ماتيوس، والهدف الثاني سجله محمود البوعشي في الدقيقة الأخير من الوقت بدل الضائع. بهذه النتيجة ختم فريق المدينة مرحلة الذهاب بـ 11 نقطة والمحلة تسع نقاط.