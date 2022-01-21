«الوسط» تستعرض أبرز أرقام الأسبوع الثامن في الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انتهت آخر مباريات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري الليبي الممتاز في الموسم الجاري (2021-2022)، مساء الإثنين الماضي، بإقامة آخر مبارتين في المجموعة الثانية من مرحلة الإياب؛ حيث شهد هذا الأسبوع تعزيز فريقي الأهلي بنغازي والاتحاد في الصدارة؛ حيث تصدر الأهلي بنغازي المجموعة الأولى بـ 24 نقطة، من 8 جولات، ولم يخسر أو يتعادل في أي مباراة. أما فريق الاتحاد فعزز صدارته ووصل إلى النقطة 18 في المجموعة الثانية، وفيما يلي نتائج الأسبوع الثامن.

في المجموعة الأولى: الهلال يفوز على التحدي بنتيجة 2 مقابل 1، والتعادل يحسم مواجهة خليج سرت والتعاون بنتيجة هدفين مقابل هدفين، والنصر يفوز على الصداقة بنتيجة (3-1) وفوز الأهلي بنغازي، والأخضر بنتيجة هدفين دون رد.

وفي المجموعة الثانية، الأهلي طرابلس يفوز على الخمس بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، وفاز السويحلي على نظيره أبوسليم بهدفين مقابل هدف، والتعادل الإيجابي بين الشط والمحلة بهدف لمثله، وفوز الاتحاد بنتيجة 5 أهداف نظيفة والتعادل الإيجابي بين المدينة والاتحاد المصراتي بهدف مقابل هدف.

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وشهدت المجموعة الأولى بعد انتهاء مباريات الجولة الثامنة، تسجيل 15 هدفاً، والمجموعة الثانية 16 هدفاً، بمجموعة 31 هدفاً، وهي أكبر نتيجة تسجل في أسبوع. وجاءت مجموعة الأهداف حتى الأسبوع الثامن 162 هدفاً بمعدل 103 أهداف في المجموعة الأولى، و59 هدفاً في المجموعة الثانية.

وجاء ترتيب الفرق بعد اختتام الجولة الثامنة كالتالي: في المجموعة الأولى الأهلي بنغازي في الصدارة بـ24 نقطة، والأخضر في الوصافة بـ19 نقطة، والنصر 16 نقطة، والهلال 14 نقطة، ودرانس 9 نقاط، والتعاون 8 نقاط، وشباب الجبل 7 نقاط، والصداقة 7 نقاط، والتحدي 5 نقاط، وخليج سرت 3 نقاط.

وفي المجموعة الثانية، جاء ترتيبها بعد انتهاء الجولة الثامنة، كالتالي: الاتحاد في الصدارة بـ18 نقطة، يليه فريق السويحلي بـ14 نقطة، والأهلي طرابلس 13 نقطة، والأولمبي 11 نقطة، والاتحاد المصراتي 11 نقطة، وأبوسليم 10 نقاط، والمحلة 9 نقاط، والمدينة 8 نقاط، والخمس 6 نقاط، والشط في آخر جدول ترتيب الدوري الممتاز بنقطتين.

أهم متفرقات هذا الأسبوع

شهد هذا الأسبوع خروج 6 بطاقات حمراء في مبارتين، حيث شهدت مباراة درانس والتعاون خروج ثلاث بطاقات حمراء، ومباراة الاتحاد والتعاون خروج 3 بطاقات حمراء. وكانت أكبر نتيجة سجلت في هذا الأسبوع في مباراة الاتحاد والتعاون حيث شهدت تسجيل 5 أهداف للاتحاد، وفريق الأهلي بنغازي ابتعد كثيراً في صدارته للمجموعة الأولى بـ24 نقطة، وآخر الملاحقين الأخضر بـ19 نقطة.

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وشهدت الجولة الثامنة من الدوري الممتاز أول خسارة لفريق الأخضر هذا الأسبوع أمام الأهلي بنغازي، والتي جمعتهما على ملعب شهداء بنينا في قمة الجولة، وهي المباراة التي شهدت إثارة كبيرة للغاية وتنافساً على حصد النقاط الثلاث. وافتتح أهداف الأهلي بنغازي لاعبه فاضل سلامة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن ينجح أكرم الزوي في تسجيل الهدف الثاني، وتأكيد الفوز في الدقيقة 74 من عمر الشوط الثاني واللقاء. مباراة الأهلي بنغازي والأخضر شهدت أيضاً أول أهداف اللاعب الشباب فاضل سلامة مع فريق الأهلي. كما سجل فريق الشط أول هدف له في الدوري هذا الموسم (2021-2022) أمام المحلة.

وحقق الأهلي طرابلس الفوز للمرة الثالثة على التوالي، وأصبح رصيده 13 نقطة ومتبقٍ له مباراة أمام أبوسليم.

وأكثر فريق سجل أهدافاً في المجموعة الأولى هو الأخضر بمعدل 22 هدفاً، وفي المجموعة الثانية الاتحاد بـ 12 هدفاً. وأفضل حراس مرحلة قبل نهاية مرحلة الذهاب معاذ اللافي حارس مرمى الاتحاد، الذي استقبل هدفين فقط، وبعده مراد الوحشي الذي استقبل 3 أهداف، وعماد رجب حارس فريق دررانس 4 أهداف، ومحمد نشنوش حارس الأهلي طرابلس بـ4 أهداف، وعلي شنينة حارس السويحلي 4 أهداف. وأكثر فريق استقبل أهدافاً بعد انتهاء مباريات الجولة الثامنة، فريق خليج سرت الذي استقبل 18 هدفاً، وبعده شباك الأولمبي بـ10 أهداف في المجموعة الثانية.