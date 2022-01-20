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تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 20 يناير 2022, 08:09 مساء
تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز
فريق الأهلي طرابلس. (الإنترنت)
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جرت اليوم الخميس، ثلاث مباريات ضمن منافسات الأسبوع التاسع والأخير من بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم في الموسم الجاري (2021-2022).

في المجموعة الثانية أقيمت مباراتان الأولى بين الأهلي طرابلس وأبوسليم، والمباراة الثانية بين الخمس والشط، وفي المجموعة الأولى أقيمت مباراة واحدة وجمعت شباب الجبل أمام نظيره الهلال.

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وكانت النتائج المسجلة في مباريات اليوم على النحو التالي:
في ملعب الزواية التقى أبوسليم وضيفه فريق الأهلي طرابلس، في مباراة كانت ندية وكانت قوية بين الفريقين، واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لفريق الأهلي في الدقيقة الخامسة مع بداية الشوط الأول، أهدرها عبدالله العرفي.

ومع الدقائق العشرة الأخيرة من عمر الشوط الثاني استطاع فريق الأهلي طرابلس، تسجيل هدفين في ظرف خمس دقائق، حيث سجل معتز المهدي هدفا ومنصور رزق الهدف الثاني.

بهذه النتيجة رفع فريق الأهلي طرابلس رصيده من النقاط ووصل إلى النقطة 16، بينما بقي فريق أبوسليم برصيده السابق نفسه عند عشر نقاط.

الخمس × الشط
وانتهت مباراة الخمس وضيفه فريق الشط، بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين، سجل أهداف الخمس المحترف باسكال (ثلاثية)، ومحمد ابوستة من علامة الجزاء، وسجل للشط أحمد الحداد والمحترف امادوا.

بهذه النتيجة أضاف فريق الخمس ثلاث نقاط ثمينة في رصيده اختتم بها مرحلة الذهاب برصيد تسع نقاط. أما فريق الشط برصيد نقطتين فقط في ذيل ترتيب المجموعة الثانية.

الهلال × شباب الجبل
وفي ملعب شيخ الشهداء انتهت مباراة الهلال وشباب الجبل بالتعادل السلبي، ليضيف كل فريق نقطة في رصيده حيث أصبح الهلال 15 نقطة، وشباب الجبل ثماني نقاط.

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