«الرماش» يدعو عبر «بوابة الوسط» وزارة الرياضة للتكفل ببعض نفقات «خليج سرت»

مسعود الرماش مدير الكرة بنادي «خليج سرت»> . (الإنترنت)

دعا مسعود الرماش، مدير الكرة بنادي «خليج سرت»، وزارة الرياضة بالتكفل والمساهمة في بعض نفقات النادي الذي يمر بظروف مالية صعبة، ويعاني بسبب التنقل لملاعب بعيدة في الدوري الليبي، ولا يملك النادي وسائل نقل كافية.

وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «وجهنا خطابات عديدة لاتحاد الكرة بمراعاة ظروف النادي في التنقل ولم نجد أي تجاوب حتى يتم تجهيز ملعبنا، وبصراحة تكاليف اللعب في الدوري باهظة ماليًّا وتتجاوز قدرة النادي، ولدينا أيضًا ظروف مالية لفريق الأواسط وللأسف لازالنا نبحث عن من يقف معنا، وندعو الإعلام الرياضي للوقوف معنا وبقوة».

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تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي «خليج سرت»، اليوم الأربعاء، للخسارة أمام فريق «الهلال» بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بملعب أجدابيا ضمن مباريات الأسبوع الـ7 من عمر الدوري الليبي لكرة القدم.

وهذه الخسارة هي الخامسة لـ«خليج سرت» في الدوري هذا الموسم والأولى في العام الجديد 2022 ليبقى رصيده نقطتين، في ذيل الترتيب