«خليج سرت» يبدأ عامه الجديد بخسارة أمام «الهلال»

فريخ خليج سرت. (الإنترنت)

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي «خليج سرت»، اليوم الأربعاء، للخسارة أمام فريق «الهلال» بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بملعب أجدابيا ضمن مباريات الأسبوع الـ7 من عمر الدوري الليبي لكرة القدم.

وهذه الخسارة هي الخامسة لـ«خليج سرت» في الدوري هذا الموسم والأولى في العام الجديد 2022 ليبقى رصيده نقطتين، في ذيل الترتيب.

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