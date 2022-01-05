بث مباشر عبر «WTV».. خليج سرت 0 - 1 الهلال

مباراة خليج سرت والهلال. (صورة مثبتة من الفيديو)

يستقبل ملعب أجدابيا، لقاء جديدا، يجمع فريقي خليج سرت والهلال، ضمن مواجهات الأسبوع السابع من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

خليج سرت يقبع في مؤخرة ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطتين والهلال خامس المجموعة برصيد 8 نقاط، ويراقب المباراة فوزي الصافي.

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ويشهد ملعب البيضاء، غدًا الخميس، لقاء شباب الجبل تاسع المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط مع النصر ثالث المجموعة برصيد 13 نقطة، والمراقب عثمان قحيزان.

مباراة خليج سرت والهلال. (صورة مثبتة من الفيديو)

مباراة خليج سرت والهلال. (صورة مثبتة من الفيديو)