استقبال بعثة رفع الأثقال الليبية بالورود في مطار معيتيقة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 02 يناير 2022, 01:45 مساء
استقبال بعثة رفع الأثقال الليبية. (فيسبوك)

استقبلت بعثة رفع الأثقال الليبية، السبت، بالورود في مطار معيتيقة بطرابلس، بعد مشاركة ناجحة في بطولة العرب بمدينة أربيل العراقية.

تُوجت البعثة بـ28 ميدالية، 4 ذهبيات، وواحدة فضية، و23 برونزية، وعلى مستوى الفرق توجت ليبيا بثلاثة كؤوس، عبر حصد الترتيب الثالث في فئات الشباب والناشئين والكبار.

ورغم غياب المسؤولين في وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية؛ فإن البعثة استُقبلت بالورود من خلال رياضيي وسعاية أبديري والشرطة وأولياء أمور اللاعبين، وعدد من الرياضيين القدامى.

التميز لليبيا أيضًا كان من خلال الحكم أبوبكر الدوكالي الذي نال الإشادة والإعجاب، وكان حكما رئيسا في أغلب  أوزان البطولة، وتطابقت قرارات الدوكالي مع قرارات لجنة الجوري، التي أعادت النظر في عدد من الرفعات واعتبرت نتائجها خاطئة.

استقبال بعثة رفع الأثقال الليبية. (فيسبوك)
استقبال بعثة رفع الأثقال الليبية. (فيسبوك)
استقبال بعثة رفع الأثقال الليبية. (فيسبوك)
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