أول قلادة ذهبية لليبيا في بطولة أفريقيا للكاراتيه

ليبيا تحرز ذهبية في بطولة أفريقيا للكاراتيه. (فيسبوك)

أحرز المنتخب الوطني للكاراتيه أول ذهبية لليبيا في بطولة أفريقيا المقامة في مصر حاليًا، حيث تحصل الرياضي نوري وائل السعداوي على قلادة ذهبية في منافسات كومتي وزن فوق 76 كلغ.

ويعد ذلك أول إنجاز رياضي لليبيا في لعبة الكاراتيه، وقد تحصلت ليبيا في هذه المشاركة الناجحة على 9 قلائد متنوعة ذهبية، وقلادتين من الفضة و6 قلائد برونزية.

تحصل الرياضي بشير الدويبي على القلادة الفضية بالكاتا الفردي فئة الأواسط، وتحصل منتخب ليبيا لفئة الأواسط على قلادة برونزية بالكاتا الجماعي، وتحصل اللاعب صهيب الهادي ازريق على قلادة برونزية منافسات الكومتي لفئة الأواسط ميزان تحت 52 كلغ.

تحصل أحميدة هزس على قلادة فضية كومتي تحت 57 كلغ، وتحصل بشير الدويبي على قلادة برونزية منافسات الكومتي وزن تحت 63 كلغ، وتحصل محمد عقيلة على قلادة برونزية منافسات الكومتي فئة فوق 70 كلغ، وتحصل محمد أبوزيد على قلادة برونزية منافسات الكومتي فئة شباب تحت 76 كلغ.

وتحصل إبراهيم السحاتي على قلادة برونزية في منافسات الكومتي شباب تحت 68 كلغ، وتحصل نوري وائل السعداوي على قلادة ذهبية في منافسات كومتي وزن فوق 76 كلغ.

ليبيا تحرز ذهبية في بطولة أفريقيا للكاراتيه. (فيسبوك)

ليبيا تحرز ذهبية في بطولة أفريقيا للكاراتيه. (فيسبوك)