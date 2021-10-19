الرباط الصليبي يضرب الاتحاد والأهلي طرابلس بعد جولة الذهاب في أفريقيا

عبدالعاطي العابسي محمولا على النقالة. (فيسبوك)

أُصيب لاعب الأهلي طرابلس محمد الجوراني ولاعب الاتحاد عبدالعاطي العابسي إصابة بالغة ستحرمهما من اللعب عدة أشهر وفقًا للكشف الطبي المبدئي الذي أُجري لهما وأكد إصابتهما بقطع في الرباط الصلبي.

سيخضع اللاعب محمد الجوراني، أحد انتدابات الأهلي طرابلس الجديدة، لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة بعد إصابته في مباراة فريقه أمام فريق بيشارا التنزاني في تنزانيا ببطولة «الكونفدرالية».

في الوقت نفسه أُصيب لاعب الاتحاد عبدالعاطي العابسي في مباراة الاتحاد والترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا، بعد أن لعب في المباراة لمدة عشرة دقائق فقط، ويتواجد اللاعب حاليًا في تونس للتأكد من إصابته بقطع في الرباط الصليبي قبل قرار إجراء العملية الجراحية.