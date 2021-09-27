بعثة المنتخب الوطني تصل أنطاليا التركية

بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم. 26 مارس. (أرشيفية : حساب الاتحاد الليبي لكرة القدم)

وصلت الليلة بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى مدينة أنطاليا التركية؛ للدخول في معسكر استعدادي لمباراتي مصر في الجولتين الثالثة والرابعة في الثامن والحادي عشر من شهر أكتوبر المقبل، ضمن التصفيات الأفريقية لكأس العالم قطر 2022.

وكان مدرب المنتخب الوطني الإسباني كليمنتي قد استدعي نفس قائمة مباراتي أنغولا والغابون، والتي جاءت كالتالي:

في حراسة المرمي: محمد نشنوش ومراد الوحيشي ومعاذ اللافي.

وفي خط الدفاع: طاهر بن عامر وعلي سلامة ومحمد المنير وعلي يوسف وسند الورفلي والمعتصم الصبو ومحمد الترهوني ومحمد المنير وأحمد التربي وعبدالله الشريف.

في خط الوسط: فيصل البدري وعمر الخوجة ومحمد التهامي ومحمد الجورني وأيمن عمير ونورالدين القليب والسنوسي الهادي ومؤيد اللافي والمعتصم المصراتي ومحمد الطبال.

في خط الهجوم: محمد زعبية، أنيس سلتوا، ومعاذ عيسى، وحمدو الهوني، ومحمد صولة.

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يذكر أن المنتخب الوطني الليبي يتصدر ترتيب المجموعة السادسة برصيد ست نقاط، يليه المنتخب المصري برصيد أربع نقاط، ثم الغابون بنقطة وحيدة وأنغولا دون نقاط.