قبل مواجهة ليبيا.. استبعاد نجم «الزمالك» من معسكر المنتخب المصري

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 سبتمبر 2021, 07:39 مساء
المدير الفني للمنتخب المصري، البرتغالي كارلوس كيروش. (الاتحاد المصري لكرة القدم)

قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري، بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، استبعاد نجم «الزمالك»، محمد عبد الشافي بسبب الإصابة.

واستدعى البرتغالي كيروش، ظهير أيسر نادي «بيراميدز»، محمد حمدي للانضمام إلى صفوف المنتخب الذي يبدأ معسكره غدًا (الثلاثاء).

ويدخل المنتخب المصري معسكرًا مغلقًا استعدادًا للقاء ليبيريا الودي المقرر إقامته يوم الخميس المقبل في أول ظهور للمدرب كارلوس كيروش.

- رسميا.. تحديد موعد مباراتي مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم
- منتخب ليبيا يعلن القائمة الرسمية لمواجهة مصر في تصفيات كأس العالم
- كليمنتي: درسنا منتخب مصر جيدا.. ولن نلعب عشوائيا

وتأتي ودية ليبيريا في إطار استعداد الفراعنة لمباراتي ليبيا المحدد لهما 8 و11 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني بالمجموعة السادسة برصيد أربع نقاط، فيما يحل منتخب ليبيا بالصدارة برصيد ست نقاط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قبل مواجهة ليبيا.. استبعاد نجم «الزمالك» من معسكر المنتخب المصري
رياضة محلية
العاهل الأردني وزوجته يدخلان الحجر المنزلي بعد إصابة ولي العهد بـ«كورونا»
دولى
رسميا.. يوفنتوس يعلن موعد عودة ديبالا وموراتا
رياضة عالمية
ألمانيا تدخل في مرحلة عدم يقين بعد الانتخابات التشريعية
دولى
رئيس بوركينا فاسو يرجع «انهيار الأمن» بحدود بلاده ومالي والنيجر إلى الوضع في ...
ليبيا
الحكومة البريطانية قد تستعين بالجيش لتوصيل الوقود
دولى
كيف يساعد الخيار المر تجديد خلايا الجسم؟
طب وصحة
كيف تحول سقف الاستدانة إلى «رهينة» في أميركا؟
اقتصاد
الحكومة: أكثر من 11 ألف طلب مقدم لمنحة الزواج حتى الآن
ليبيا
مجلس الوزراء يقرر إنشاء بلديتي تجرهي والعوينات
ليبيا
فاتي يعود بعد غياب بالقميص «10» ويحقق الانتصار لبرشلونة
رياضة عالمية
3 أشهر على الانتخابات الليبية: من هم المرشحون المحتملون؟ وما القاعدة الدستورية؟ ...
ليبيا
مصدر برلماني لـ«بوابة الوسط»: تأجيل جلسة «النواب» المقرر عقدها غدا في طبرق
ليبيا
ليبيا المستقرة.. بوابة الأمل للعمالة المصرية
ليبيا
كيروش يستقر على قائمة «الفراعنة» ويعلن اختياره 24 لاعبا
رياضة محلية
المنفي يؤكد على ضرورة «توافق المرشحين على قبول نتائج الانتخابات»
ليبيا
«الخارجية»: الوكالة الأميركية للتنمية تعرض المساعدة لإنجاح الانتخابات
ليبيا
اتحاد كرة القدم المصري يصدر قرارا بشأن مباراة ليبيا
رياضة محلية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الخطوط الجوية الأفريقية تعلن جدول استئناف رحلاتها إلى مطار القاهرة بدءا من 30 سبتمبر