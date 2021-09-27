قبل مواجهة ليبيا.. استبعاد نجم «الزمالك» من معسكر المنتخب المصري

المدير الفني للمنتخب المصري، البرتغالي كارلوس كيروش. (الاتحاد المصري لكرة القدم)

قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري، بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، استبعاد نجم «الزمالك»، محمد عبد الشافي بسبب الإصابة.

واستدعى البرتغالي كيروش، ظهير أيسر نادي «بيراميدز»، محمد حمدي للانضمام إلى صفوف المنتخب الذي يبدأ معسكره غدًا (الثلاثاء).

ويدخل المنتخب المصري معسكرًا مغلقًا استعدادًا للقاء ليبيريا الودي المقرر إقامته يوم الخميس المقبل في أول ظهور للمدرب كارلوس كيروش.

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وتأتي ودية ليبيريا في إطار استعداد الفراعنة لمباراتي ليبيا المحدد لهما 8 و11 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني بالمجموعة السادسة برصيد أربع نقاط، فيما يحل منتخب ليبيا بالصدارة برصيد ست نقاط.