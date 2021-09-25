منتخب ليبيا يعلن القائمة الرسمية لمواجهة مصر في تصفيات كأس العالم

جانب من مباراة منتخب ليبيا أمام الغابون في بنينا. (تصوير - فراس حيدر)

صدرت، اليوم السبت، القائمة الرسمية للمنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم لمباراتي مصر ولم يحدث فيها أي تجديد أو تغيير من قبل مدرب المنتخب الوطني الإسباني خافيير كليمنتي وذلك استعدادًا لمباراتي مصر في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

ضمت القائمة في حراسة المرمي: محمد نشنوش ومراد الوحيشي ومعاذ اللافي، وفي خط الدفاع: طاهر بن عامر وعلي سلامة ومحمد المنير وعلي يوسف وسند الورفلي والمعتصم الصبو ومحمد الترهوني ومحمد المنير وأحمد التربي وعبدالله الشريف.

في خط الوسط: فيصل البدري وعمر الخوجة ومحمد التهامي ومحمد الجورني وأيمن عمير ونورالدين القليب والسنوسي الهادي ومؤيد اللافي والمعتصم المصراتي ومحمد الطبال.

في خط الهجوم: أنيس سلتوا ومعاذ عيسى وحمدو الهوني ومحمد صولة.