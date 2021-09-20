رسميا.. تحديد موعد مباراتي مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم

المنتخب الوطني الأول لكرة القدم. (أرشيفية : إنترنت)

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، إقامة مباراة مصر ضد ليبيا، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم في القاهرة يوم 8 أكتوبر المقبل.

كما قرر إقامة مباراة الفريقين ضمن الجولة الرابعة في مدينة بنغازي يوم 11 من شهر أكتوبر المقبل.

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يذكر أن المنتخب الليبي يتصدر ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، يليه المنتخب المصري برصيد أربع نقاط، ثم الغابون بنقطة وحيدة وأنغولا دون نقاط.