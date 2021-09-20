رسميا.. تحديد موعد مباراتي مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، إقامة مباراة مصر ضد ليبيا، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم في القاهرة يوم 8 أكتوبر المقبل.
كما قرر إقامة مباراة الفريقين ضمن الجولة الرابعة في مدينة بنغازي يوم 11 من شهر أكتوبر المقبل.
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يذكر أن المنتخب الليبي يتصدر ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، يليه المنتخب المصري برصيد أربع نقاط، ثم الغابون بنقطة وحيدة وأنغولا دون نقاط.