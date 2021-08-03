الرقابة الإدارية تتدخل بتحقيقات عاجلة ودقيقة في أزمة ملاريا منتخب الكرة المصغرة بعد وفاة النقريش

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 أغسطس 2021, 01:51 مساء
نجوم منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة في رحلة العلاج. (صفحة اتحاد كرة القدم المصغرة عبر فيسبوك)

أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، تعليمات عاجلة إلى الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية والأمنية بفتح تحقيق مع جميع المسؤولين عن سفر المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة إلى نيجيريا.

وطالب الشنطي بإجراء تحقيقات دقيقة، خاصةً حول صحة الإجراءات قبل سفر المنتخب للمشاركة في البطولة الأفريقية بدولة نيجيريا؛ حيث أصيبت البعثة هناك بمرض الملاريا، وتُوفي على إثرها اللاعب الدولي أيمن النقريش، على أن يتم متابعة التحقيقات وإعلانها في حينها، بحسب ما جاء بصفحة هيئة الرقابة الإدارية عبر «فيسبوك».

ولا تزال مشكلة سفر أعضاء بعثة منتخب كرة القدم مصغرة إلى إيطاليا تواجه عراقيل من جانب السلطات الإيطالية، فضلا عن تعثر الحجز في المستشفيات المنتظر العلاج في ساحاتها هناك، والمتخصصة في الأمراض المزمنة، بعد تعطيل عمليات الحجز.

ورغم حل مشكلة تصاريح الطيران، حسب المسؤول المشرف على رحلة العلاج إلى إيطاليا مصطفى الماقوري، فإن بعض العراقيل الإدارية في السفر لا تزال تبحث عن حلول.

وقال الماقوري في تصريح إلى «راديو المدينة» عبر برنامج مقهى المدينة الرياضي الذي يعده ويقدمه الإعلامي الهادي الغنائي «أن 11 رياضيًا من أعضاء المنتخب متواجدون في انتظار سفرهم اليوم، وأن باقي أعضاء المنتخب سوف يتم استكمال إجراءاتهم، وأن الحالة الصحية في تحسن عدا رياضي واحد موجود حاليا في المصحة».

وأضاف: «نحن في انتظار موافقة أحد المستشفيات الإيطالية المتخصصة لقبول عناصر المنتخب، وفي حال عدم الرد، سيكون هناك بديل للسفر إلى مصر أو تركيا للعلاج، وأن الطائرة المقلة جاهزة للإقلاع في أي وقت».

يشار إلى أن بعثة المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة قد أُصيبت بالملاريا، بعد المشاركة في بطولة أفريقيا لكرة القدم المصغرة في نيجيريا، وأن أحد الرياضيين لاعب المنتخب الوطني أيمن عمر النقريش تُوفي نتيجة إصابته بمرض الملاريا.

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