حارس المنتخب الوطني يدخل مرحلة حرجة بعد إصابته بالملاريا

حارس المنتخب الوطني للكرة المصغرة حسام التومي. (إنترنت)

أعلن نادي اتحاد الشرطة، دخول حارس المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة، حسام التومي، مرحلة حرجة بعد إصابته بالملاريا، خلال مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الأفريقية التي أُقيمت في نيجيريا أخيرًا.

ويعد التومي من بين اللاعبين الذين أُصيبوا بالملاريا التي أودت بحياة اللاعب أيمن النقريش، أحد لاعبي منتخب ليبيا للكرة المصغرة ظهر اليوم الأربعاء.

وقال نادي اتحاد الشرطة في بيان نشره على حسابه بـ«فيسبوك»: «رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي يتمنون الشفاء لحارس المنتخب الوطني ونادي اتحاد الشرطة الرياضي في كرة القدم المصغرة الذي يصارع حاليًا آثار إصابته بمرض الملاريا، بعد مشاركته ضمن صفوف المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا التي أُقيمت بنيجيريا مؤخرًا».

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يذكر أن وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي، قرر تشكيل لجنة تحقيق برئاسة جمال أبو نوارة وكيل شؤون الأندية بالوزارة في واقعة وفاة أيمن النقريش لاعب المنتخب لكرة القدم المصغرة أثناء مشاركتهم بالبطولة الأفريقية بنيجيريا.

ونجح المنتخب في الوصول إلى المباراة النهائية، التي كانت أمام منتخب مصر، وفقدها بهدف في الوقت الإضافي الثاني، ليحصل على المركز الثاني، كما حصل لاعب المنتخب الليبي محمد خميس على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا.

حارس المنتخب الوطني للكرة المصغرة حسام التومي. (إنترنت)