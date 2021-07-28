تحرك رسمي من وزارة الرياضة بشأن وفاة لاعب المنتخب أيمن النقريش

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 يوليو 2021, 05:13 مساء
أيمن النقريش. (إنترنت)

اتخذ وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي، قرارًا عاجلًا، بعد واقعة وفاة لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة أيمن النقريش.

وأصدر وزير الرياضة تعليماته بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة وكيل شؤون الأندية بالوزارة جمال أبونوارة، في واقعة وفاة أيمن النقريش بعد إصابته بمرض الملاريا عقب مشاركته في البطولة الأفريقية التي أُقيمت أخيرًا في نيجيريا.

وجاءت اللجنة المكونة برئاسة وكيل الوزارة جمال الدين أبو نوارة، ومستشار قانوني للوزارة فوزي صالح المبروك، ورئيس لجنة الطب الرياضي محمد أبوعجيلة، ومستشار بالوزارة  محمد علي أبو دبرة، ومدير إدارة شؤون الرياضة عبدالرزاق ملوس.

والفقيد من أبناء مدينة مصراتة، ولعب لصالح نادي التحدي، وقد وجه فرع الهيئة العامة للشباب والرياضة مصراتة التعازي إلى أسرته وإدارة ناديه.

وظلت بعثة المنتخب عالقة لفترة قصيرة في نيجيريا عقب انتهاء البطولة، قبل أن تبدأ رحلة العودة إلى الوطن بعد تدخل وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي لتأمين الرحلة من نيجيريا إلى مصر ثم ليبيا.

ونجح المنتخب في الوصول إلى المباراة النهائية، التي كانت أمام منتخب مصر، وفقدها بهدف في الوقت الإضافي الثاني، ليحصل على المركز الثاني، كما حصل لاعب المنتخب الليبي محمد خميس على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا.

«الشباب والرياضة» فرع مصراتة: وفاة لاعب منتخب كرة القدم المصغرة أيمن النقريش بالملاريا

انتهاء أزمة طيران منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة في نيجيريا

اتحاد الكرة المصغرة ينعى وفاة أيمن النقريش

بيان تشكيل اللجنة. (صفحة وزارة الرياضة)
بيان تشكيل اللجنة. (صفحة وزارة الرياضة)
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