اتحاد الكرة المصغرة ينعى وفاة أيمن النقريش

أيمن النقريش. (إنترنت)

نعى الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة، وفاة لاعب المنتخب الوطني، أيمن النقريش، بعد إصابته بمرض الملاريا عقب مشاركته في البطولة الأفريقية التي أُقيمت أخيرًا في نيجيريا.

وقال الاتحاد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى أسرة كرة القدم المصغرة لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم المصغرة أيمن النقريش الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى صباح اليوم بعد تلقيه العلاج في دولة تونس.. ربي يتقبله بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته».

وأوضح الاتحاد: «نعزي أنفسنا وأسرة نادي التحدي مصراتة والأسرة الرياضية في بلادنا، وتعازينا إلى كل عائلته وأصدقائه، وندعو أن يتقبله الله بواسع رحمته ومغفرته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

والفقيد من أبناء مدينة مصراتة، ولعب لصالح نادي التحدي، وقد وجه فرع الهيئة العامة للشباب والرياضة مصراتة التعازي إلى أسرته وإدارة ناديه.

وظلت بعثة المنتخب عالقة لفترة قصيرة في نيجيريا عقب انتهاء البطولة، قبل أن تبدأ رحلة العودة إلى الوطن بعد تدخل وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي لتأمين الرحلة من نيجيريا إلى مصر ثم ليبيا.

ونجح المنتخب في الوصول إلى المباراة النهائية، التي كانت أمام منتخب مصر، وفقدها بهدف في الوقت الإضافي الثاني، ليحصل على المركز الثاني، كما حصل لاعب المنتخب الليبي محمد خميس على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا.

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