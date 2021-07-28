«الشباب والرياضة» فرع مصراتة: وفاة لاعب منتخب كرة القدم المصغرة أيمن النقريش بالملاريا

لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة أيمن النقريش، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الهيئة العامة للشباب والرياضة فرع مصراتة، وفاة لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة أيمن النقريش، إثر إصابته بمرض الملاريا.

وأُصيب النقريش بالمرض خلال وجوده ضمن بعثة المنتخب في نيجيريا، حيث خاض بطولة أفريقيا هناك، حسب بيان الفرع على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

والفقيد من أبناء مدينة مصراتة، ولعب لصالح نادي التحدي، وقد وجه فرع الهيئة التعازي إلى أسرته وإدارة ناديه.

وظلت بعثة المنتخب عالقة لفترة قصيرة في نيجيريا عقب انتهاء البطولة، قبل أن تبدأ رحلة العودة إلى الوطن بعد تدخل وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي لتأمين الرحلة من نيجيريا إلى مصر ثم ليبيا.

ونجح المنتخب في الوصول إلى المباراة النهائية، التي كانت أمام منتخب مصر، وفقدها بهدف في الوقت الإضافي الثاني، ليحصل على المركز الثاني، كما حصل لاعب المنتخب الليبي محمد خميس على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا.