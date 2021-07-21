انتهاء أزمة طيران منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة في نيجيريا

بعثة منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة. (فيسبوك)

بدأ منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة رحلة العودة إلى البلاد من مصر، بعد أن ظل عالقًا في نيجيريا لفترة قصيرة، عقب انتهاء بطولة أفريقيا هناك؛ حيث تدخل وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي لتأمين رحلة أعضاء بعثة المنتخب، أثناء فترة العطلة من نيجيريا إلى مصر ثم ليبيا.

وقد اضطر المنتخب للبقاء في لاجوس النيجيرية؛ حيث لم تلتحق البعثة بالطائرة، نظرًا لظروف الحجز، رغم مغادرة الفريق مقر الإقامة بوقت مبكر، فإن البعثة عادت، اليوم الأربعاء، إلى مصر، ومنها إلى ليبيا.

وكان المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة نجح في مشاركته، ووصل إلى المباراة النهائية، والتي كانت أمام منتخب مصر، وفقدها بهدف في الدقيقة الأخيرة، في الوقت الإضافي الثاني، ليحصل على المركز الثاني، كما حصل لاعب المنتخب الليبي محمد خميس على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا.