«عمومية الهوكي» تجدد ثقتها في صلاح مهني رئيسا لمكتبها التنفيذي

الاتحاد الليبي للهوكي. (إنترنت)

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للهوكي، اليوم الأحد، جلستها الانتخابية بقاعة اجتماعات الاتحادات الرياضية بطرابلس.

وجددت الجمعية العمومية ثقتها في رئيسها الحالي صلاح مهني لفترة رئاسية جديده تتواصل لأربع سنوات قادمة بعد انتخابها القائمة الوحيدة المترشحة،للمكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للهوكي برئاسة صلاح مهني ونائبه عبدالمنعم السويح والأمين العام علي بن سليم، وأمين الصندوق إبراهيم سويسي، والعضو النسائي صبريه علي أبوبكر، وعضوية كل من عبدالسلام علي حصيره، وفتحي القليد وبشير جويلي ومحمود ناصر.

وأشرفت على الجلسة الانتخابية، لجنة برئاسة محمود الطويل وعضوية علي زايد، وأسامة شطيبة.

وتشكلت لجنة الطعون برئاسة أحمد الطويل وعضوية حسين أبوعرقوب ووليد مبارك.