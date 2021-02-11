3 تعادلات وفوز وحيد في مباريات اليوم بالدوري الليبي

فريق النصر. (إنترنت)

جرت مساء اليوم الخميس، 4 مباريات ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2020-2021.

وكانت النتائج المسلجة في مباريات اليوم على النحو الآتي..

في ملعب شهداء بنينا، استطاع فريق النصر الظفر بثلاث نقاط بعد فوزه على فريق التحدي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي شهدت خروج البطاقة الحمراء للاعب التحدي محسن الأوجلي من قبل حكم المباراة السنوسي الحبيب.

أهداف فريق النصر جاءت في الشوط الثاني عن طريق اللاعب عبدالله الشريف في الدقيقة 62، والهدف الثاني جاء عن طريق اللاعب خطاب النجار في الدقيقة 73، وسجل هدف التحدي الوحيد اللاعب جلال عيسى في الدقيقة 76.

بهذه النتيجة أصبح فريق النصر رصيده من النقاط 6 نقاط من فوزين، وبقي فريق التحدي بنفس رصيده السابق 3 نقاط.

وفي ملعب طرابلس فرض فريق أبوسيلم التعادل على فريق الأهلي طرابلس في المباراة التي شهدت أربعة أهداف، هدفين في كل شبكة.

وجاء هدفا أبوسليم في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول عن طريق اللاعب جمعة أبورقيقة من ضربة ثابتة، والهدف الثاني جاء في الدقيقة 87 عن طريق ماهرة الخيتوني.

أما هدفا فريق الأهلي طرابلس فجاءا بثنائية للاعب معتز المهدي، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 39، والهدف الثاني في الدقيقة 66.

بهذه النتيجة أصبح رصيد الأهلي طرابلس أربع نقاط من فوز وتعادل، أما فريق أبوسليم هذه هي أول نقطة في رصيده من تعادل وخسارة.

في ملعب المرج انتهت مباراة شباب الجبل والصداقة دون أهداف ليضيف كل فريق نقطة في رصيده، حيث حصد فريق الصداقة أول نقطة في رصيده، وأضاف شباب الجبل النقطة الثانية في رصيده.

وفي ملعب أجدابيا انتهت المباراة بين فريق نجوم أجدابيا وفريق دارنس بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

سجل لدارنس أحمد أبوخطوة في الدقيقة الثالثة مع بداية الشوط، والهدف الثاني جاء في الدقيقة 94 من الوقت الإضافي عن طريق اللاعب محمد الفزاني، أما هدفا نجوم أجدابيا فجاءا في الدقيقة 5 مع بداية الشوط عن طريق اللاعب طه بورواق، والهدف الثاني من ركلة جزاء انبرى لها محمد ميلاد.

بهذه النتيجة يضيف دارنس نقطة ثانية في رصيده، أما نجوم أجدابيا هذه هي أول نقطة في رصيده من تعادل وخسارة.