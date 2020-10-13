3 محاضرات في دورة المشروع الوطني لتطوير كرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020, 11:37 مساء
دورة سابقة للمدربين الليبيين (إنترنت)

يتجدد الموعد اليوم الثلاثاء، مع ثلاث محاضرات في دورة المشروع الوطني لتطوير كرة القدم الليبية التي تتواصل بمدرسة 20 أغسطس بمنطقة الظهرة.

وعلمت «بوابة الوسط»، أن المحاضرات يلقيها فرحات سالم، الأولى عن الطرق المستخدمة في التعليم والمحاضرة الثانية نماذج من تدريبات المهارات الأساسية والمحاضرة الثالثة نماذج لبعض الألعاب الجماعية الصغيرة.

يشار إلى أن الدورة ستتواصل ليوم الخميس المقبل، وتستهدف مشاركة 23 معلمًا تربية بدنية، وغدا الأربعاء سيلقى المحاضر عصام شرف الدين محاضرة عن التحكيم بعنوان نشأة الحكم وصفات الحكم الجيد وقوانين لعبة كرة القدم.

وفي اليوم الختامي الخميس سيلقي الدكتور محمد الفقيه محاضرة عن الأساسيات الصحية لبداية النشاط الرياضي وأساسيات التغذية الرياضية والإسعافات الأولية الهلال الأحمر، ويعقبها نقاش عام للدارسين مع الفريق المشرف على المشروع.

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