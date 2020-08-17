رابطة أندية طرابلس تدعو جميع أعضائها لحضور ملتقى «لا لفصل الرياضة عن الشباب»

أعضاء رابطة أندية طرابلس. (إنترنت)

دعت رابطة أندية طرابلس الكبرى جميع أعضائها بالجمعية العمومية وجميع المكونات الرياضية لحضور الملتقى الأخوي تحت شعار (لا لفصل الرياضة عن الشباب)، الذي سيقام على تمام الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء المقبل بالقاعة الأرضية بالبرج رقم 5 بذات العماد.

ويقام الملتقى تحت رعاية رابطة أندية طرابلس الكبرى، ورابطة قدامى الرياضيين لكرة القدم طرابلس، وبناء على مطالبات كثيرة بضرورة الالتقاء لرفض الانفصال عليه سيكون هناك اجتماع وملتقى كبير يجمع أندية طرابلس الكبرى مع أندية المنطقة الغربية والوسطى، لمناقشة تداعيات طلب فصل الشباب عن الرياضة.

وتدعو الرابطة جميع الأندية والأكاديميات الرياضية من رؤساء ومديري كرة القدم والمندوبين حضور هذا الملتقى، حسب الصفحة الرسمية للرابطة في المكان والزمان المحددين.

وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، طلب في رسالة للمجلس الرئاسي بفصل الشباب عن الرياضة.