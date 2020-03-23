نجوم ليبيا يواصلون تحدي الخير ضد كورونا

نجوم ليبيا يواصلون تحدي الخير ضد كورونا. (إنترنت)

في بادرة رائعة وإنسانية، وتحدٍ جديد من أبناء ليبيا في مساعدة الأسر المحتاجة والمهجَّرة من منازلها، تكفَّل رياضيو ليبيا، وقبلوا التحدي ضد فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد-19).

وتكفل عدد من الرياضيين بالتبرع لصالح العائلات الليبية بمساعدة هذه الأسر طيلة شهر رمضان المبارك، في تحدٍ بين اللاعبيين والإعلاميين والشخصيات الرياضية الليبية.

حيث أعلن صاحب المبادرة أنيس السلتو مساء أمس عبر قناة سلام، أن عدد العائلات التي سيتم مساعدتها حتى الليلة الماضية وصل إلى 150 عائلة ليبية. وطلب السلتو من جميع مكونات المجتمع الليبي من رجال الإعلام والتجار ورؤساء الأندية والاتحادات الرياضية للدخول في تحدي الخير مع نجوم ليبيا.

ومازالت البادرة تجد صدى لها بين نجوم ليبيا حيث أعلن اللاعب محمد الطبال قبول تحدي الخير ونقل إلى عدد من أصدقائه وزملائه اللاعبين لفعل نفس هذه البادرة الجميلة، وهم كل من محمد الفرجاني، أحمد الكيلو، طلال فرحات، أكرم الزوي.

وقد قبل اللاعب أحمد الهرام التحدي وتكفل بمساعدة 5 أسر ليبية طيلة شهر رمضان، كما قبل التحدي الفنان الليبي عصام العبيردي، من محمد زعبية وسيتكفل بمساعدة عدد 20 عائلة ليبية نازحة في شهر رمضان المبارك، ومساعدتهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتحدى الفنان عصام العبيردي عددا من أصدقائه لفعل نفس هذه البادرة الجميلة وهم كل من: محمد الرازقي وسالم الرازقي.